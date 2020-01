Forte d’une expertise éprouvée dans l’analyse d’images satellites qui a déjà séduit de nombreuses organisations, dont des géants du pétrole et l’armée, la start-up française Earthcube vient d’annoncer qu’elle mettait son savoir-faire à disposition des entreprises à travers sa plateforme IA. Conçue à partir de Keras et Tensorflow, elle permettra aux entreprises de développer et déployer rapidement leurs propres solutions.

Éprouvée puisqu’il s’agit de la même solution qu’Earthcube utilise pour délivrer ses propres services, cette plateforme comprend un framework pour créer des modèles de deep learning ainsi que plusieurs types d’architectures de réseaux de neurones, comme ResNet, Retinanet ou encore Segcaps, intégralement paramétrables.

Elle intègre également une solution de visualisation de données qui simplifie la compréhension de ces dernières. Dès lors, l’entreprise peut créer plus facilement des datasets de tests et/ou d’entrainement plus pertinents et ainsi augmenter la fiabilité des modèles qu’elle construit.

La solution est commercialisée en mode SaaS mais elle peut également être installée en interne.