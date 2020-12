La startup de Montpellier Easypicky a développé, et fait breveter à l’international, une technologie originale qui permet, depuis un mobile et sans connexion à un serveur, d’analyser en temps réel les images filmées et d’en extraire les objets et éléments pertinents, qui sont présentées en réalité augmentée. La reconnaissance étant assurée par le moteur d’Intelligence Artificielle embarqué.

EasyPicky se démarque des solutions concurrentes par son IA en rupture technologique (déconnectée et sans architecture centralisée), son fonctionnement adapté aux environnements contraints (mobilité, pas de connexion, etc.), l’instantanéité des résultats, et une grande facilité d’utilisation (il suffit de filmer avec un smartphone).

L’entreprise dédie, pour l’instant, son application au secteur de la grande distribution où elle permet aux commerciaux de scanner les linéaires en vidéo pour en extraire un état du ‘stock’ dans les rayons. Easypicky revendique une commercialisation en cours chez 5 leaders du secteur.

L’automobile, le spatial et l’environnement constituent d’autres marchés potentiels pour cet ingénieux dispositif français.

Renaud Pacull, cofondateur, explique : « Les solutions basées sur des algorithmes d’Intelligence Artificielle, notamment pour la reconnaissance d’image, n’ont pas toujours tenu leurs promesses. Aussi, nous avons tenu à repenser complètement les architectures d’IA pour créer, après 4 ans de R&D, la rupture technologique exigée par les professionnels ».

