EBP, célèbre éditeur de logiciels de comptabilité et de gestion à destination de petites et moyennes structures, annonce la création d’un nouveau pôle dédié aux services liés à la paie.

En plus des solutions logicielles développées et des services d’assistance et de formations déjà en place, l’éditeur déploie une équipe de 20 experts spécialisés permettant aux entreprises d’externaliser la gestion de la paie mais aussi de bénéficier de formations et d’une veille légale et sociale permanente.

Deux premiers services sont d’ores et déjà proposés. Le premier est un service de paramétrage du logiciel EBP Paie Solution Autonome pour adapter et personnaliser le logiciel à l’activité de l’entreprise et aux conventions collectives en vigueur. Le second est un service d’externalisation complète de la paie (EBP Paie Solution Externalisée) pour libérer entièrement l’entreprise des contraintes administratives.

Grégoire Leclercq, DG délégué du groupe EBP, justifie : « Les gestionnaires de paie ont dû s’adapter à un contexte inédit avec de nouvelles législations à appréhender et à appliquer. Nous avons donc décidé de renforcer nos solutions en direction des entreprises, pour simplifier et optimiser la gestion de la paie ».