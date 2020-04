La fondation Eclipse annonce la disponibilité de Theia, son alternative open source au désormais très populaire Visual Studio Code de Microsoft (lui aussi en open source).

Téléchargeable sur GitHub, Theia a été conçu comme une plateforme IDE multi langages Cloud et Desktop, qui permet aux développeurs de travailler de façon transparente dans l’un ou l’autre, voire les deux, environnements. Tout comme Visual Studio Code. Et les similitudes ne s’arrêtent pas là.

Pour ce genre de produit, toute la difficulté est de proposer aux utilisateurs des supports efficaces pour le plus grand nombre de langages de programmation possibles mais aussi des aides à la création du code. Le problème a été simplement résolu par Eclipse en s’assurant que Theia puisse utiliser les plus de 16.000 extensions disponibles pour Visual Studio Code et généralement créées par la communauté en accès libre. Microsoft n’autorisant pas que d’autres logiciels téléchargent des binaires/plugins provenant de sa place de marché, les concepteurs de Theia ont contourné le problème en créant Open VSX, un dépôt de programmes librement accessible (en beta) et qu’ils espèrent bien voir devenir une source d’approvisionnement standard où les développeurs mettront également leurs extensions logicielles.

Selon ses concepteurs, Theia présente trois avantages sur son principal concurrent : il serait plus modulaire, permettrait bien plus de customisations et est développé par une fondation sans attache avec un vendeur. Même si on retrouve IBM, RedHat, SAP et Google comme principaux contributeurs.

Pour mémoire, Theia est un prénom grec ancien signifiant « déesse, pieuse », et dans la mythologie elle est le Titan de la vue et de la lumière, épouse d’Hyperion, et mère d’Hélios, Seléné et Eos.

Théia est aussi le nom donné à l’impacteur de la taille de Mars et qui aurait donné naissance à la Lune après être entré en collision avec la Terre, selon une hypothèse plausible.

On souhaite désormais à Theia le même succès populaire que Visual Studio Code.