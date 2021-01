42, l’école d’informatique ouverte à tous et fondée par Xavier Niel, lançait en 2019 son réseau 42 Network pour transposer à échelle internationale le modèle d’ouverture et d’accessibilité de son concept de « peer-to-peer learning » sur lequel est fondé la formation prodiguée et qui rencontre un succès certain depuis un peu moins d’une décennie (l’école a été lancée en 2013).

Aujourd’hui, 42 revendique des connexions avec 33 campus répartis sur les 5 continents : Allemagne, Arménie, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Espagne, Finlande, France, Italie, Japon, Jordanie, Malaisie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Thaïlande.

Placés sous l’égide de 42 Paris et structurés autour d’une charte commune de pratiques et valeurs partagées, tous ces campus partenaires utilisent le même processus de sélection (communément appelé Piscine) ainsi qu’un socle commun de compétences et de connaissances fondamentales pour former de bons développeurs. 42 Network veille ainsi à garantir la même qualité de formation dans tout le réseau mais aussi à favoriser la mobilité internationale des étudiants dans un environnement multi-culturel.

L’école 42 estime ainsi que le nombre d’étudiants de son « 42 Network » devrait passer à 15.000 cette année (contre 10.000 l’an dernier).

Sophie Viger, DG, se félicite : « Depuis 2013, nous démontrons qu’une formation gratuite, ouverte à tous sans conditions, sans cours ni professeurs peut former les meilleurs informaticiens. 42 Network, c’est la transposition à l’échelle internationale d’un modèle qui nous a longtemps été envié dans le monde entier ».