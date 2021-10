Econocom, spécialiste du financement et de la mise en oeuvre de la transformation numérique, lance HubReg, une nouvelle plateforme d’enregistrement des machines et d’enrôlement des utilisateurs.

Multisystèmes, HubReg est compatible avec les programmes d’enrôlement d’Apple (Apple Business Manager) et de Google (Chrome Enterprise, Android Enterprise), et le sera d’ici la fin de l’année avec ceux de Microsoft (Windows Autopilot) et de Samsung (Knox). Le service prend même en charge d’autres systèmes d’enrôlement intégrées à des solutions MDM/UEM comme MobileIron, AirWatch, WorkplaceOne…

Autrement dit, la force de HubReg est de venir unifier sur un seul service les principales plateformes d’enrôlement de machines du marché.

Une fois les équipements enregistrés – ordinateurs portables, tablettes ou smartphones – dans HubReg, il suffit à l’utilisateur de se connecter au WiFi – entreprise ou personnel – pour voir sa machine se masteriser, c’est-à-dire, se paramétrer avec les socles logiciels et profils décidés par sa DSI.

L’enrôlement est finalisé à la première connexion sans aucune intervention physique du service IT.

Philippe Goullioud, Direction Générale d’Econocom Produits et Services, indique : « Avec HubReg, conçu donc pour faciliter la vie de nos clients, nous espérons contribuer à ces solutions d’automatisation devenues nécessaires ».