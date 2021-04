L’électricien français s’est associé aux 2 industriels pour qu’ils conçoivent et déploient un réseau privé en 4G qui assurera une connectivité haut débit mobile et privée sur les sites nucléaires.

Le pilote a été réalisé sur la centrale girondine de Blaye, première étape d’un déploiement national qui contribuera notamment à améliorer la performance des activités de maintenance, d’exploitation et de logistique.

Les salariés et les prestataires d’EDF disposeront d’un accès à distance, via des terminaux sécurisés, à l’ensemble des ressources dont ils ont besoin. L’infrastructure mise en place est un gage de pérennité, d’évolutivité et de sécurité. A terme, une évolution vers la 5G est possible.

Bruno Suty, DSI, déclare : « Le projet Connect permet l’intégration de nouveaux usages liés à la transition numérique sur nos unités de production, y compris dans le domaine industriel. Le déploiement de ce réseau 4G sécurisé nous permet de gagner en performance et en efficacité et va considérablement simplifier le travail des équipes sur le terrain ».