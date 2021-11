Suite à sa levée de fonds réalisée en septembre, l’éditeur marseillais Ého.Link franchit une nouvelle étape pour lancer à grande échelle sa distribution indirecte dans toute la France.

Ého.Link propose une offre qui permet de répondre aux besoins de cybersécurité des TPE/PME et vise à accompagner tous les acteurs de l’entreprise dans une utilisation responsable et sécurisée d’Internet. Fort de ce positionnement, la Solution Ého.Network permet donc aux dirigeants de sécuriser, maîtriser et optimiser leur parc informatique, les usages et les flux Internet.

Une approche exclusivement indirecte pour répondre aux attentes des TPE/PME

Pour assurer une distribution massive de cette offre, Ého.Link a opté pour un modèle de vente 100 % indirect basé sur le recrutement de partenaires commerciaux. Dans ce contexte, une stratégie à plusieurs niveaux a été établie. La Solution Ého.Network, simple à mettre en place et répondant à de nombreux besoins, vient donc compléter harmonieusement les offres de différents distributeurs.

Au regard de ces éléments, Ého.Link souhaite constituer un réseau de distribution étendu en tissant des alliances stratégiques avec des intégrateurs, revendeurs IT, grossistes, bureauticiens, opérateurs et compagnies d’assurance. Ce faisant, l’éditeur pourra s’appuyer sur des acteurs complémentaires qui pourront commercialiser sa Solution sur de multiples canaux.

Un accompagnement sur mesure et un programme dédié

Pour garantir un succès de sa politique commerciale, l’éditeur Ého.Link a investi des ressources importantes pour structurer une équipe dédiée à la vente indirecte ou encore développer de nombreux outils permettant aux partenaires de lancer leurs opérations. En complément de ces éléments, le programme partenaire intègre aussi un accompagnement commercial, marketing et technique ainsi que des formations. Ce dispositif complet assure aux distributeurs la commercialisation rapide et en totale autonomie de l’offre Ého.Network.

De premiers succès à l’échelle nationale

Présenté en avant-première à l’IT Partners en septembre dernier, cette politique indirecte a permis à l’éditeur de tisser 15 premières alliances. Sur les douze prochains mois, Ého.Link ambitionne de constituer un réseau de 50 distributeurs dans toutes les régions afin d’offrir une forte proximité aux utilisateurs de la solution.

Cécile BAETE, Responsable Channel Marketing et Sales chez Ého.Link « La transition numérique des TPE/PME a entraîné une déferlante des cyberattaques. Comme elles sont moins bien protégées que les grandes entreprises, les TPE/PME sont devenues une cible de prédilection. La cybersécurité est désormais une priorité. Ého.Link, grâce à une solution globale, différenciante et accessible, répond aux préoccupations numériques des dirigeants. Nous allons ainsi permettre à nos distributeurs d’accroitre la valeur de leur offre de services et de répondre à des attentes croissantes de la part de l’ensemble des petites et moyennes entreprises qui représentent à l’échelle nationale 99% du tissu économique. »