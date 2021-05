Enreach, le groupe de communications unifiées en pleine expansion soutenu par la société d’investissement Waterland, franchit une nouvelle étape importante en tant qu’acteur européen de premier plan en faisant l’acquisition de Benemen Oy (« Benemen »). Cette acquisition lui permet de faire son entrée sur de nouveaux marchés en Europe du Nord avec pour cible le segment supérieur, en valeur et en taille, du « mid-market ». Basée en Finlande, Benemen apporte une valeur ajoutée significative aux solutions de communications unifiées en tant que service (« UCaaS ») et de centre d’appels en tant que service (« CCaaS ») d’Enreach grâce à des intégrations standardisées avec les acteurs clés de l’écosystème, tels que Salesforce et Microsoft. Ses solutions de communication dans le cloud incluent une convergence fixe-mobile (FMC) complètement native rendue possible par des intégrations mobiles (MVNOs ou opérateurs de réseau mobile virtuels) sur ses principaux marchés que sont la Finlande, la Suède et la Pologne, renforçant ainsi la couverture géographique d’Enreach en tant que MVNO.

Une opportunité unique

Stijn Nijhuis, PDG d’Enreach a déclaré : « L’acquisition de Benemen constitue une étape majeure de la stratégie d’Enreach visant à devenir le fournisseur de solutions UCaaS « numéro un » en Europe, avec un portefeuille unifié complet de services entrants et sortants dans le secteur des centres de contacts. Avec Benemen, nous enrichissons significativement les capacités de l’offre CCaaS d’Enreach, en particulier avec des intégrations de pointe avec les applications de leaders de l’écosystème telles que Salesforce et Microsoft Dynamics. Ces avantages, combinés à la couverture complémentaire en tant que MVNO qu’offre Benemen ainsi qu’à son expertise en matière de vente de solutions cloud aux entreprises multinationales selon un modèle évolutif, extensible et récurrent, expliquent pourquoi nous avons immédiatement identifié Benemen comme le complément stratégique parfait d’Enreach. Nous sommes donc très heureux d’accueillir Benemen au sein de notre groupe. »

Une offre améliorée

Fondée en 2007, Benemen a suivi une stratégie de croissance ambitieuse axée sur la fourniture de solutions SaaS dans le cloud, de services d’opérateur virtuel de nouvelle génération et de services d’analyse en profondeur, d’insights et d’intelligence artificielle. Avec 70 employés, l’entreprise est aujourd’hui très bien placée pour soutenir la croissance future de ses principaux secteurs d’activité ainsi que celle de l’offre CCaaS d’Enreach à destination des entreprises, qui couvre désormais toute la région nordique.

Benemen continuera à mener ses opérations de façon indépendante tout en tirant parti des fortes synergies avec le groupe. L’entreprise restera basée à Helsinki, en Finlande, avec un bureau supplémentaire en Suède. Matti Heikkonen, PDG de l’entreprise, rejoindra le comité exécutif du groupe Enreach et pilotera, aux côtés de son équipe de direction expérimentée, les nouvelles initiatives de croissance dans la région.

Matti Heikkonen a déclaré : « Ces dernières années, nous avons aidé de nombreuses entreprises du segment supérieur, en valeur et en taille, du « mid-market » à exploiter l’impact de la voix, qui est le canal de communication le plus efficace et le plus humain, grâce à un cloud d’entreprise unifié et connecté. Avec Enreach et ses sociétés spécialisées dans les solutions de centre de contacts, nous allons pouvoir libérer un potentiel énorme et avons hâte de proposer nos services à de nouvelles entreprises désireuses d’améliorer leur efficacité, d’augmenter leurs ventes et de fidéliser leurs clients. Les clients et partenaires de Benemen et d’Enreach bénéficieront immédiatement d’un accès à un portefeuille plus large, ce qui facilitera leur croissance future. Cela fournira de formidables opportunités à l’ensemble de nos clients et de nos partenaires. »