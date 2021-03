Entrust, spécialiste de la gestion des identités et de la protection des données, veut aider les entreprises à accueillir de nouveau et sans risque les visiteurs et leur propose une solution en mode SaaS dénommée Adaptive Issuance Visitor Management as a Service.

Cette suite cherche à limiter les contacts inutiles et automatiser au maximum le processus d’acceuil des visiteurs au sein de l’entreprise. Elle fonctionne en 3 temps :

– Premiére étape, le Pré Accueil permet aux visiteurs de se pré-enregistrer par email et depuis leur mobile. Ils reçoivent par retour un QR code personnalisé.

– Deuxième étape, la gestion à l’arrivée sur site avec scan du QR code ou une identification manuelle sur une borne multilingue qui permet de scanner une pièce d’identité, de signer un NDA et qui rappelle les consignes sanitaires. A noter que la procédure de sortie est automatisée.

– Troisième étape, le Post Accueil permet l’impression d’un badge d’identification avec photo et date/heure de fin de validité. D’autres informations telles qu’un logo ou des mentions particulières peuvent être ajoutées.

Les collaborateurs « visités » sont avertis par SMS ou email de l’arrivée de leur visiteur.

Jagdish Rebello, Directeur Senior, précise : « Notre approche moderne, en mode cloud, de la gestion des visiteurs offre une solution sûre, conforme et pratique pour garantir la sécurité des collaborateurs et mieux se préparer aux circonstances imprévues tout en proposant une expérience irréprochable ».