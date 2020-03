La richesse de l’entreprise réside dans ses informations, encore faut-il pouvoir les exploiter.

Ephesoft lance l’initiative Context Driven Productivity dont l’objectif est de contextualiser intelligemment les données déconnectées dans l’automatisation des processus décisionnels.

Première étape de cet intéressant défi, la nouvelle version de Transact 2020.1 permet de transformer en données structurées, multidimensionnelles et liées à leur contexte, toutes les informations laissées à l’abandon ou pour le moins non intégrées systématiquement dans les processus : emails, pdf, feuilles de calcul et même certaines bases de données.

En récupérant, connectant et enrichissant ces données avec le contexte provenant de plusieurs sources, on offre aux utilisateurs une visibilité de bout en bout qui sera encore enrichie par des extractions de données sémantiques et des graphes de connaissance.

Ce module peut être complété par Cloud HyperExtender qui permet de déléguer sur le Cloud les travaux que les ressources de l’entreprise ne sont pas à même de traiter (nombre de licences, serveurs …), notamment en cas de pic d’activité. Le tout est complété par une application mobile qui permet d’envoyer vers Transact les données capturées au plus près du terrain à l’aide de l’appareil photo dont disposent tous les smartphones aujourd’hui.

Et pour mieux saisir les enjeux, Ephesoft propose une vidéo de présentation de CDP (2 minutes, en français):