Indispensables aux bureaux d’architectes, concepteurs, et autres professions utilisant des outils de CAO ou de PAO d’affiches, les imprimantes grands formats restent des spécimens rares sur le marché et les modèles ne sont pas fréquemment renouvelés.

Les ateliers et bureaux en recherche de tels appareils seront intéressés de découvrir deux nouveaux modèles 24 pouces (format A1) et un nouveau modèle 36 pouces (format A0) chez Epson.

Ils viennent enrichir la gamme d’imprimantes techniques de la marque et sont spécialement pensées pour l’impression de conceptions CAO de haute qualité, de dessins techniques d’architecture ou d’ingénierie, de documents de bureau généraux, d’affiches à haute visibilité pour les organisateurs d’événements ou de signalisations de points de vente pour les détaillants.

Basée sur une technologie d’impression par jet d’encre, ces nouvelles imprimantes s’appuient sur la technologie de têtes PrecisionCore (indépendantes des cartouches d’encre) de la marque et disposent non seulement d’une impression sans marge mais aussi d’une technologie spéciale de vérification automatique des buses afin d’éviter tout défaut d’impression. Les cartouches-réservoir de 4 couleurs, directement accessibles en façade, sont bien évidemment séparées et indépendantes pour ne remplacer que la couleur arrivée en fin de réservoir.

Elles prennent en charge des feuilles mais aussi des rouleaux jusqu’à 170 mm de diamètre.

Dotées d’un écran tactile pour les piloter plus aisément, elles sont ancrées dans les nouveaux usages avec une connectivité sans fil (complétée d’une connectivité USB classique) afin de pouvoir lancer une impression depuis une tablette ou un smartphone même en étant loin du bureau.