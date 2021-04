Tinkerbell est une nouvelle plateforme open-source pour provisionner des ressources Bare-Metal et les assembler aisément en infrastructure définie par logiciel. Elle permet de normaliser l’infrastructure et la gestion des applications en utilisant la même approche de configuration déclarative et d’automatisation orientée API, lancée par la communauté Kubernetes.

Equinix – spécialiste des datacenters qui assure des services d’hébergement, de connectivité et de support – annonce la disponibilité de son projet Tinkerbell, une plateforme open source complète pour déployer et gérer des infrastructures à l’échelle mondiale.

Tinkerbell est un ensemble de microservices qui aide les organisations à transformer leurs différents matériels informatiques (bare-metal) en une infrastructure numérique programmable.

Agnostique vis à vis des fabricants, des architectures processeurs, des composants ou des environnements réseau, Tinkerbell adopte une approche cloud native et orientée workflow. La plateforme facilite aux opérateurs et aux développeurs d’infrastructure l’intégration de tout matériel hétérogène, y compris x86 et ARM et leur permet de créer des flux de travail variés et automatiser pour configurer et sécuriser une infrastructure privée, hybride ou périphérique.

Présentée comme une plateforme de provisionning « bare-metal » tout-en-un, la solution est organisée autour de cinq composants principaux (déployés sous forme de micro-services) : un serveur DHCP/TFTP (nommé Boots), un service de meta data (nommé Hegel), un environnement « in-memory » d’installation d’OS (OSIE), un service de contrôle du démarrage et du boot (PBnJ) et un moteur de workflow (Tink).

La solution demande également de déployer trois composants d’infrastructures open-source bien connus : PostgreSQL (qui sert de data store à l’ensemble), Quay ou DockerHub (qui sert de repository d’images), et NGINX (qui sert de serveur Web à l’ensemble notamment pour délivrer les fichiers de boots et images d’OS exploités dans les Workflows).

Pour en savoir plus : Tinkerbell – Bare Metal Automation