Eset, éditeur européen bien connu pour ses antivirus grand public et ses plateformes de protection Endpoint annonce un partenariat avec son confrère spécialisé dans la cyber intelligence et la sécurité, Bertin IT, qui permettra de proposer aux entreprises une solution intégrée.

Ainsi, la passerelle entre réseau ouvert et réseau sensible et isolé, CrossinG, intègrera désormais l’antimalware NOD32 afin que tous les échanges (entrants ou sortants) soient systématiquement analysés.

Et, le cas échéant, détruit s’il y avait infection.

Benoit Grunemwald, Head of products chez ESET France, indique : « L’intégration de notre moteur SDK dans CrossinG permet d’analyser les échanges sans impact sur les performances réseaux.”

Bien connu du ministère de la Défense et des grands comptes aux activités critiques, Bertin IT estime que les solutions d’Eset sont à même de répondre aux problématiques de sécurisation propre aux Opérateurs de Services Essentiels mais aussi aux Opérateurs d’Importance Vitale. Deux catégories d’utilisateurs particulièrement exigeants et attentifs à leurs obligations de conformité avec de la Loi de Programmation Militaire et la directive Network and Information System Security.

Eset sera présent au Forum International de la Cybersécurité de Lille cette semaine.