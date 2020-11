Le digital et l’innovation sont incontestablement deux axes stratégiques pour l’ensemble des entreprises en ces périodes où la résilience des organisations est mise à rude épreuve. Dans ce contexte, force est de constater que l’innovation revêt de nombreux visages. C’est précisément le cas pour les ESN qui doivent innover avec un temps d’avance car leurs clients attendent d’elles un effet d’accélération, une capacité constante à proposer des solutions et des services pour répondre aux nouveaux usages de leurs clients finaux. Cette exigence pousse les ESN à s’entourer de profils très variés et à investir pour définir les cahiers de tendances du futur, court et moyen terme.

Ne pas se limiter à l’innovation de ses partenaires

Bien sûr, le métier de l’intégration consiste encore largement à déployer et mettre en œuvre des solutions développées par d’autres entreprises (des éditeurs, maîtres de leur roadmap logiciel). Pour autant, il est important que les ESN influencent ces roadmaps pour participer au design des solutions de demain ; les rendent accessibles via de nouveaux modèles de services et décryptent de nouveaux usages possibles. Aujourd’hui nos clients ne nous demandent plus seulement des compétences techniques sur les logiciels mais des compétences métiers afin de proposer des solutions toujours plus adaptées à leurs cas d’usage, prêtes à être utilisées sur étagère en s’affranchissant d’un temps de build trop long. C’est dans ce contexte qu’une tendance de fond semble se distinguer : les services managés.

Les ESN enrichissent leurs approches en hébergeant, exploitant et maintenant des plateformes stratégiques, sortes de DSI-augmentée aux yeux de leurs clients. Le Cloud, les services managés et le Saas ont fortement bouleversé le marché et font évoluer les modèles commerciaux traditionnels des intégrateurs. En tant qu’ESN au sein d’un groupe acteur BPS, nous cherchons constamment à mixer les innovations tant sur l’expertise humaine permettant d’améliorer les processus que sur les technologies, pour créer de nouveaux modèles de service encore plus performants. Autant de combinaisons pour gagner en productivité et en compétitivité.

Innover pour recruter des experts, et vice-versa

Recruter des talents aux profils variés et les fidéliser est un élément clé pour l’ensemble des ESN. La culture concrète d’innovation de l’ESN est un atout pour attirer les meilleurs et les faire adhérer à un projet d’entreprise qui fait sens à leurs yeux. Les profils dits atypiques notamment peuvent représenter beaucoup de valeur, à tel point que chez Tessi nous pouvons aller jusqu’à modifier l’organisation pour leur faire une place. Cette diversité des profils pousse à adopter une approche 1to1 avec les collaborateurs, donner de l’autonomie en relocalisant les décisions au plus près des problématiques, et régulièrement adapter les modes de travail.

Il s’agit de créer un environnement stimulant propice à l’intégration et au développement des talents à long terme au sein de l’entreprise, où le terrain de jeu proposé à chacun est le plus possible calqué sur ses points forts. La méthode de recrutement MRS qui favorise d’ailleurs l’inclusion, en échappant à la logique du CV et en mettant les candidats en situation pour évaluer leur capacité à travailler sur un projet ou un sujet, favorise la diversité et donc l’innovation.

Innover dans les modes de travail

Pour innover, de façon incrémentale chaque jour, le travail collaboratif est essentiel. La mise en place d’outils pour permettre aux équipes d’échanger efficacement et de développer une forme d’intelligence collective est une garantie de performance pour les ESN. On peut parler des outils de communication collaborative qui permettent d’échanger au quotidien de manière informelle, sans circuit complexe, et en temps réel.

En outre, l’activité d’une ESN étant rythmée par les projets clients, auxquels prennent part des équipes qui se forment au gré des projets, l’ESN a également besoin de structurer ses échanges. Nous avons donc mis en place une solution pour gagner en efficacité lors de nos comités de pilotage à distance. Nos réunions opérationnelles sont maintenant naturellement structurées, les actions sont suivies et historisées automatiquement d’une réunion à l’autre. Les communautés d’expertise ainsi stimulées s’auto-renforcent chaque jour à la fois grâce à des outils collaboratifs et structurants.

Les ESN doivent donc s’emparer de toutes les dimensions de l’innovation pour assurer leur croissance à long terme : technologique certes, mais aussi celles qui impactent la gestion des connaissances.

___________________

Par Jean-Luc Vecchio – Chief Executive Officer de Tessi – Consulting & Integration Division – Europe