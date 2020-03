Sans surprise, la restriction des déplacements individuels, la fermeture des écoles avec des enfants qu’il faut bien occuper et le recours massif au télétravail, entraînent une sur-sollicitation des réseaux de télécommunications.

Echanges et partages de gros fichiers en ligne, visio-conférences, usages éducatifs (cours en ligne, documentaires pédagogiques, aide à distance) ou récréatifs (films, séries, jeux en ligne), les français sollicitent bien plus que d’habitude les différents réseaux de télécommunications, fixes comme mobiles.

Le gouvernement annonce suivre étroitement l’évolution de la situation en collaboration avec l’ARCEP et a demandé une mobilisation quotidienne des opérateurs de télécommunication.

Il a surtout lancé un appel aux fournisseurs de contenus fortement consommateurs de bande passante (VoD, streaming, jeux en ligne…) à prendre dans les heures et les jours qui viennent les mesures techniques appropriées pour limiter la consommation de leurs services. Netflix a d’ores et déjà répondu à cet appel et vient d’annoncer dégrader la qualité de ses flux en streaming sur l’Europe afin de réduire son trafic sur les réseaux des opérateurs d’environ 25% et libérer ainsi de la bande passante pour les autres flux de données.

Par ailleurs, les opérateurs, inquiets des risques d’engorgement des réseaux mais aussi d’une nouvelle concurrence à un moment compliqué, poussent le gouvernement à faire pression sur Disney pour reporter d’un mois le lancement de sa plateforme « Disney + » très attendue et pour l’instant toujours prévue le 24 mars.

Enfin, le gouvernement invite officiellement tous les Français à adopter trois bonnes pratiques de consommation afin d’éloigner tout risque de saturation des réseaux :

1/ Systématiquement privilégier les connexions « fixes » (avec WiFi par exemple) aux connexions sur les réseaux mobiles (3G ou 4G) pour la lecture des vidéos en ligne.

NDLR : Dans un domaine un peu différent, si les cellules 3G/4G de votre quartier sont surchargées, tentez de basculer vos appels en mode « Appels WiFi » plutôt que cellulaires.

2/ Privilégier les téléchargements anticipés des vidéos (films, séries par exemple), pendant les heures creuses (notamment après 23h) plutôt qu’une lecture en streaming.

NDLR : Rappelons que les Apps Netflix et Amazon Prime Video permettent le téléchargement en plus de la lecture en streaming.

3/ Eviter la lecture des vidéos en très haute définition (et notamment en 4K).

NDLR : Une vidéo FHD consomme environ 5 mégabits par seconde alors qu’une vidéo en qualité Ultra HD consomme 25 mégabits par seconde (source Netflix)

« Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour garantir aux français le bon fonctionnement des réseaux de télécommunications indispensables aux services de télé-medecine, de télé-éducation, de télé-travail, etc. devenus essentiels dans cette période » assure Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique.« Une utilisation responsable des réseaux de télécommunications par tous les citoyens permettra de consolider ces services indispensables. Je suis conscient que la période de confinement est un moment collectif difficile à traverser, mais certains réflexes permettent de préserver les réseaux sans se priver des usages ».