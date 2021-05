Expert.ai, éditeur d’une plateforme de compréhension du langage naturel, annonce de nouvelles fonctionnalités avancées de son système d’analyse basé dans le cloud et notamment l’extraction de données émotionnelles et comportementales.

L’extraction des émotions à grande échelle et l’identification des données stylométriques conduisent à une empreinte digitale complète du contenu, ce qui permet aux Data Scientists d’aller au-delà des traditionnelles notes positives ou négatives issues d’une analyse des sentiments pour identifier les émotions d’un texte.

La nouvelle API de langage naturel (NLP) identifie une gamme de 117 traits différents, fournissant la taxonomie émotionnelle et comportementale la plus riche disponible sur le marché des API d’IA.

Les traits émotionnels sont classés en 8 groupes différents (colère, peur, dégoût, tristesse, bonheur, joie, nostalgie, honte…). Les traits comportementaux sont divisés en 7 groupes (socialité, action, ouverture, conscience, éthique, indulgence et capacité) et l’API attribue 3 niveaux de polarité (faible, moyen, élevé) pour indiquer davantage le niveau de chaque trait extrait.

Autre nouveauté, Expert.AI enrichit son API d’une nouvelle extension « Writeprint ». Celle-ci effectue une analyse approfondie du style linguistique (ou analyse stylométrique) allant de la lisibilité des documents et de la richesse du vocabulaire aux types et temps des verbes, aux registres, à la structure des phrases et à la grammaire. Elle permet de comparer plusieurs documents pour identifier un style d’écriture unique et des marques d’auteur afin d’affiner l’analyse de paternité pour établir l’auteur d’un texte spécifique ou d’isoler des caractéristiques telles que le niveau d’éducation et d’autres aspects culturels.

L’éditeur lance un concours, gratuit et doté de 10 000 dollars, ouvert aux développeurs qui veulent se lancer dans la création d’app exploitant cette interface. Remise des prix le 22 juin prochain.