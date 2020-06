L’environnement de travail a changé en quelques semaines et les entreprises ont dû s’adapter pour permettre à leurs équipes de collaborer efficacement en dehors des murs de l’entreprise et en télétravail. Force est de constater qu’il s’agit ici d’un véritable défi qui a été initié et que de nombreuses choses restent encore à faire. Si un déconfinement progressif évolue depuis la date du 11 mai, il parait évident que nombre de collaborateurs continueront à travailler à leur domicile pendant de nombreux mois et que le télétravail va continuer de connaitre une croissance exponentielle à long terme pour devenir dans certains cas un standard.

Le rôle central du numérique dans nos organisations

Chaque année, le digital s’invite toujours un peu plus dans notre quotidien professionnel pour devenir réellement incontournable. En ce sens, notre dépendance à la technologie est désormais une réalité concrète. Il devient donc stratégique pour l’ensemble des collaborateurs de pouvoir accéder à des matériels et des logiciels qui leur permettent de mener à bien leurs opérations quotidiennes. Si cette tâche est aujourd’hui « relativement » bien traitée et prise en compte dans les murs de l’entreprise, elle est souvent beaucoup difficile à appliquer en dehors de l’entreprise, notamment en situation de télétravail. C’est dans ce contexte que le sujet lié à la prise en compte des spécificités à mettre en œuvre dans un contexte d’Extended Workspace est fondamental.

Industrialiser la gestion de parc Télécom et IT

Pour répondre aux nouveaux usages liés à l’évolution de l’environnement de travail, il est donc nécessaire d’industrialiser ce processus de bout en bout en s’appuyant sur des dispositifs de nouvelle génération qui permettront aux collaborateurs, où qu’ils se trouvent, d’accéder aux équipements et logiciels dont ils ont besoin. Il ne s’agit pas ici d’un simple concept à étudier, mais d’un impératif à déployer rapidement pour permettre à l’entreprise d’assurer une continuité de service et de ne pas perturber les collaborateurs dans leurs activités quotidiennes. Deux points sont notamment concernés par ces opérations : les sujets liés à la mobilité (abonnements, tablettes, cartes SIM, Smartphones, etc.) et ceux liés au parc IT (PC, portables, applications).

Piloter ces opérations de gestion depuis un point central

C’est en ce sens qu’il est utile de proposer aux collaborateurs de se rendre sur un point unique pour gérer leur demande et mieux communiquer avec les gestionnaires de flotte par exemple ou les équipes externalisées en charge de ces sujets. D’une part, le processus d’approvisionnement est optimisé et d’autre part, les entreprises peuvent mieux piloter leurs coûts, accroitre leur qualité de service auprès de leurs collaborateurs et permettre à chacun de travailler dans des conditions optimales, y compris en dehors de l’entreprise.

L’extension du Digital Workspace est donc plus que jamais un sujet stratégique que les professionnels doivent traiter en priorité pour rester compétitifs et résilients.

___________________

Par Christophe Fornès, Directeur commercial Saaswedo