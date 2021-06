Extreme Networks, spécialiste des solutions réseaux, propose en version beta le module CoPilot qui apporte aux administrateurs réseaux des aperçus d’intelligence artificielle afin de résoudre des problèmes connus mais extrêmement complexes.

CoPilot est constamment calibré en fonction d’un ensemble de cas de tests négatifs et est exempt à 99 % de fausses alarmes. Les équipes informatiques peuvent ainsi se fier à la justesse des recommandations formulées et consacrer moins de temps aux examens manuels.

À partir de juin 2021, les abonnés à Pilot auront un accès automatique à CoPilot et commenceront à visualiser des alertes individuelles et des recommandations hyper-personnalisées au sein de leur tableau de bord ExtremeCloud IQ.

Au cours de la phase bêta publique, les clients pourront partager leurs commentaires pour améliorer ainsi la capacité de CoPilot à reconnaître les problèmes légitimes et à renforcer ses actions de ML et d’AI aux côtés de l’expertise/l’intelligence humaine.

Lorsque CoPilot identifie des problèmes critiques, les administrateurs peuvent s’adresser directement au centre d’assistance technique d’Extreme Networks (GTAC) depuis la plateforme ExtremeCloud IQ pour obtenir de l’aide et des informations supplémentaires.

Rohit Mehra, VP Network Infrastructure, relève que « l‘apprentissage automatique et l’intelligence artificielle sont désormais essentiels pour garantir la fonctionnalité du réseau dans les environnements où l’utilisateur se trouve à la périphérie ».