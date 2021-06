Extreme Networks, spécialiste des solutions réseaux, dévoile sa nouvelle série 9000 dotée de la plateforme de visibilité réseau intelligente Extreme 9920, nativement cloud et construite autour d’un pipeline de données modulaire.

Cette plateforme combine une agrégation de trafic hautement évolutive, un filtrage de paquets, une réplication et un traitement avancé des paquets réseau avec des outils d’analyse au sein des environnements de réseaux distribués.

Parmi les avantages énoncés par le constructeur, le service modulaire « packet broker » offre une architecture hiérarchique de gestion des paquets. Il permet aux clients de s’adapter et de développer des cas d’usages variés de la périphérie du réseau cellulaire et leur donne ainsi la possibilité de se développer et de s’adapter à des environnements comprenant de grands datacenters et des architectures Cloud.

Ancrée dans les nouvelles pratiques, la plateforme Extreme 9920 bénéficie d’un système d’exploitation modulaire basé sur les micro-services et sur Kubernetes. L’architecture est conçue pour être patchée sans interruption de service, ce qui permet de maintenir la fiabilité du réseau et de réduire les risques opérationnels.

Enfin, l’Extreme 9920 dispose d’une interface graphique intuitive pour établir de nouveaux ensembles de règles et de nouvelles commandes pour l’ensemble des dispositifs d’analyse du trafic. Il offre une visibilité complète de chaque aspect du réseau, depuis un environnement très étendu et dispersé géographiquement en régions et en zones jusqu’aux services exécutés sur le système.

Pour Nabil Bukhari, CTO d’Extreme Networks, « nos années d’expertise dans l’élaboration de solutions de visibilité modulaires et hautement évolutives confèrent à Extreme une position unique pour fournir la vue de l’infrastructure dont les fournisseurs de services ont besoin pour se préparer à un avenir distribué, dynamique et axé sur les données ».