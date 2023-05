Avec ExtremeCloud Edge, Extreme Networks étend la couverture de ses outils et facilite les déplacements du cloud vers de l’Edge.

Extreme Networks est spécialisé dans les outils chargés de faciliter la gestion des réseaux à partir du cloud. Agnostique en matière d’hébergement, ses plateformes sont disponibles chez les trois grands hyperscalers. Le fabriquant américain annonce la disponibilité prochaine (dès cet été pour les partenaires ‘Select’) d’ExtremeCloud Edge.

Cette solution étend le périmètre couvert par son portefeuille de produits. Elle intègre en standard les applications ExtremeCloud IQ (jusqu’ici dédiée aux réseaux sans fil), ExtremeCloud SD-WAN et Extreme Intuitive Insights.

ExtremeCloud Edge unifie la gestion des réseaux filaires et sans fil et apporte une visibilité et un contrôle sur l’ensemble de l’infrastructure réseau à partir d’un seul écran. Elle prend en charge tous les déploiements, cloud public et privé jusqu’à la périphérie du réseau (edge). Selon Extreme Networks, sa solution facilite aussi la réponse aux exigences de souveraineté.

ExtremeCloud Edge supporte une gamme étendue de périphériques réseaux, de commutateurs, de routeurs et de points d’accès. La solution comprend également des fonctionnalités d’automatisation pour le provisionnement du réseau, d’analyse et de visibilité et de contrôle des applications. L’IA et le machine learning sont largement mis à contribution pour ces fonctionnalités.

L’éditeur met en avant la capacité de sa nouvelle solution à simplifier le quotidien des administrateurs réseaux en fournissant une vue unifiée des l’infrastructure. Cette centralisation est aussi censée faciliter l’identification et la résolution des problèmes. Selon Extreme Networks, les entreprises doivent pouvoir facilement déplacer des applications du cloud sur de l’edge. « Les fournisseurs doivent répondre au besoin croissant d’informatique en périphérie du réseau en rapprochant le traitement des applications des utilisateurs », souligne Zeus Kerravala, Founder and Lead Analyst, ZK Research.

Principales caractéristiques :

Auto-provisioning : Mise en œuvre automatisée des politiques de configuration.

Tableau de bord : User-friendly avec des filtres contextuels pour une vue d’ensemble complète des ressources réseau.

Analyses comparatives : Comparaisons possibles avec les performances d’autres organisations similaires.

Visibilité et contrôle des applications : Visibilité et contrôle de l’utilisation des applications et des services réseau.

Gestion simplifiée : Workflows guidés pour la création et le déploiement de stratégies réseau.

Gestion complète de la pile : Gestion native du cloud, du Wi-Fi, de la commutation et du SD-WAN.

Intégrité du réseau : Vue historique et en temps réel de l’intégrité des clients et des appareils avec des outils de correction intégrés.