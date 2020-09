Extreme intègre, sans surcoût d’abonnement, la prévention des intrusions via les réseaux sans fil au sein de sa suite ExtremeCloud IQ de gestion de réseau cloud.

Ce ne sont pas moins de 5 nouveaux outils que l’éditeur ajoute à sa suite de sécurité :

– Extreme AirDefense qui intègre 55 vecteurs d’attaque WIPS et prend en compte Bluetooth, BLE et BIPS.

– ExtremeLocation qui fournit des services de proximité, d’indicateur de présence et de localisation pour la recherche avancée de contacts à l’appui de l’entreprise géo-intelligente.

– ExtremeGuest qui offre des capacités exceptionnelles d’accès sécurisé Wi-Fi pour les invités, associées à des capacités d’analyses de réseau avancées pour le retail, l’hôtellerie et les grands événements.

– ExtremeIoT qui permet l’intégration, le profilage, la segmentation et le filtrage simples et sûrs des dispositifs IoT sur un réseau de production.

– ExtremeCompliance qui propose des tests de conformité automatisés et complets pour les normes PCI, HIPAA et GDPR.

La suite permet aux services informatiques d’embarquer rapidement de nouveaux appareils en utilisant simplement un numéro de série ou en exploitant un smartphone ou une tablette pour scanner des codes à barres ou des QR codes. Ils peuvent également gérer et dépanner les problèmes à distance, offrant ainsi une expérience utilisateur simplifiée et flexible.

Les nouvelles fonctionnalités pourront être téléchargées à partir du 1er octobre prochain, sur les principaux stores.

ExtremeCloud IQ gère plus d’un million de périphériques réseau chaque jour. « Ce n’est pas pour rien que nous avons été désignés comme le fournisseur de réseaux cloud à la croissance la plus rapide par les principaux cabinets d’analystes », commente Nabil Bukhari, Chief Technology Officer and Chief Product Officer, Extreme Networks. « Non seulement nous offrons une flexibilité de déploiement du cloud inégalée, une durée de vie des données illimitée et un temps de disponibilité inégalé sur le marché, mais nous avons désormais mis à la disposition des abonnés d’ExtremeCloud IQ Pilot nos services avancés de prévention des intrusions sans fil, de localisation, de gestion de l’IoT, de gestion de l’accès et de conformité des appareils, sans frais, ce qui élimine le besoin d’applications disparates et superposées. »