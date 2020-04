Editeur de gestion de contenu Web, eZ Systems – connu pour sa plateforme CMS de gestion de contenu, sites web et e-commerce eZ Platform – a vu, comme beaucoup d’acteurs, son activité évoluer vers les expériences numériques B2B et le domaine des plateformes DXP (Digital eXperience Platform) destinées à offrir des expériences unifiées et optimales sur l’ensemble des points de contacts : Web, mobilité, réseaux sociaux, etc.

Pour illustrer cette évolution et plus aisément se départir de l’image CMS qui lui colle à la peau à l’heure où « DXP » est le mot en vogue, l’entreprise a décidé de changer de nom pour mieux se réinventer et mieux refléter son repositionnement en tant que fournisseur de plateforme DXP B2B. Désormais, elle s’appellera Ibexa.

« Après 20 ans de succès en tant que fournisseur de CMS, notre évolution technologique pour devenir un acteur majeur de la DXP et notre focalisation sur une stratégie 100% partenaires, sont des éléments qui nous aideront à continuer d’accélérer notre croissance et à positionner Ibexa en tant que leader de DXP sur le marché B2B » explique son PDG Morten Ingebrigtsen.

« Des entreprises comme Hibu, CMS Law et Crédit Agricole s’appuient sur les technologies Ibexa pour proposer des expériences digitales exceptionnelles à leurs clients multicanaux » rappelle pour sa part Bertrand Maugain co-PDG. « En règle générale, ces entreprises clientes ont des besoins et des exigences numériques plus complexes. Notre technologie – une plateforme unifiée unique – permet non seulement aux entreprises de fournir une meilleure expérience client plus rapidement, mais elle améliore également l’agilité et la flexibilité grâce à l’intégration avec leurs systèmes commerciaux existants ».