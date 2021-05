F-Secure, éditeur de solutions de sécurité pour les entreprises et les particuliers, lance une nouvelle plateforme qui permet aux professionnels de rationaliser la manière dont elles consomment les services de sécurité soit par abonnement soit par une facturation à l’utilisation.

L’éditeur met en avant une visibilité accrue sur les actifs, les configurations, les vulnérabilités, les menaces et les événements mais aussi des opérations rationalisées et automatisées, pour garantir des flux de travail efficaces et des réponses plus rapides aux menaces réelles.

La solution intègre des flux de données en temps réel entre les différents composants, pour permettre une détection plus rapide des menaces et des mécanismes avancés et intelligents de détection et de réponse, pour des décisions éclairées, basées sur les données.

Au besoin, les entreprises utilisatrices peuvent confier les cas les plus complexes aux experts F-Secure.

Guillaume Gamelin, VP France, remarque : « La tarification basée sur l’utilisation aide les entreprises à ajuster et développer leurs capacités de sécurité. Elles peuvent se concentrer sur les résultats, en abandonnant le concept de propriété au profit du concept d’utilisation ».