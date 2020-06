Afin d’aider les entreprises à avoir une visibilité exhaustive sur leurs applications, on-premise, sur le cloud ou en micro-services, F5 lance une nouvelle solution SaaS et deux nouvelles versions qui s’inscrivent dans une démarche DevSecOps et proposent un contrôle des applications de bout en bout.

F5 Beacon, une nouvelle plateforme SaaS qui facilite la prise de décision en recueillant et présentant de nombreuses et riches informations sur les performances des applications. Les utilisateurs disposent d’une vue de bout en bout des topologies, des dépendances et de l’expérience utilisateur. Beacon se différencie par son focus sur l’unité d’une application, sans nécessiter d’importants travaux d’intégration. En outre, son tableau de bord Beacon Insights aide aussi à résoudre les problèmes liés à la détection des anomalies, à l’analyse des causes profondes, à la visibilité et à la conformité en matière de sécurité.

BIG-IQ 7.1, solution d’orchestration et d’analyse centrale pour les services applicatifs BIG-IP (Local Trafic Manager et DNS) de l’éditeur , apporte la gestion de ces services, des tableaux de bord spécifiques à la sécurité et des intégrations étroites avec la chaine d’outils d’automatisation de F5. Parmi les nouveautés annoncées, la visibilité des services applicatifs existants, la rationalisation des flux de gestion et de nouvelles fonctionnalités de sécurité.

Nginx Controller 3.4 plateforme d’analyse, d’équilibrage de charge et de gestion des API dans et à travers le cloud, améliore encore le traitement par application et les capacités déclaratives des API, garantissant ainsi aux NetOps, DevOps et aux autres collaborateurs une gestion des tâches tout au long du cycle de vie des applications. Les entreprises peuvent donc accélérer la mise sur le marché grâce à des workflows collaboratifs d’intégration ou de déploiement.

Ces 3 produits sont disponibles dès à présent.