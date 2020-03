Facilotab, qui propose en tant normal une tablette pour séniors, rend son app gratuite pendant 1 mois et installable sur n’importe quelle tablette Android, même ancienne, afin de briser la solitude des personnes âgées isolées chez elles comme en Ehpad.

Développée dans le Val-d’Oise pour lutter contre l’illectronisme, Facilotab est une app Android très accessible et ludique à l’ergonomie spécifiquement pensée pour les séniors afin de maintenir les liens familiaux et faciliter l’accès aux applications Android, comme la visioconférence, la télémédecine ou encore la livraison à domicile.

Répondant à l’appel lancé par le Secrétaire d’État au numérique, Facilotab a décidé de rendre son application gratuite durant 1 mois et facilement installable sur n’importe quelle tablette Android.

Compatible dès la version 4.4 du système de Google, elle s’installe la quasi-intégralité du parc de tablettes et permet aux familles de remettre en service une vieille tablette à passer à Papy et Mamie, ou d’acquérir une tablette bon marché que l’on dédiera à l’app Facilotab. Un point à ne pas perdre de vue cependant : si le sénior n’a pas de WiFi à disposition, il faudra opter pour une tablette plus haut de gamme avec connexion LTE/4G intégrée et lui procurer un abonnement Data.

Il est conseillé qu’une personne de la famille, habituée aux technologies numériques, procède à l’installation de l’app et à sa configuration qui nécessite d’entrer un compte Skype ou WhatsApp ainsi que le compte Doctolib des séniors pour anticiper les éventuelles téléconsultations.

L’objectif est que les séniors les plus néophytes ait juste à allumer la tablette. La convivialité de l’app, une fois installée, faisant le reste.

L’initiative nous paraît évidemment bienvenue et nous espérons que Facilotab prolongera la gratuité de son App aussi longtemps que la crise sanitaire et les mesures d’isolement seront en place.

Pour profiter de Facilotab, saisissez simplement votre adresse email sur le site : https://www.facilotab.com/entraide-numerique