Le spécialiste français de l’affacturage (financement et recouvrement de créances) et de la gestion des postes clients (du recouvrement à l’imputation du règlement), dont les produits financiers intéressent historiquement plutôt les grands comptes, lance une offre à destination des Etablissements de Taille Intermédiaire (entre 250 et 4999 salariés) et des PME/PMI (jusqu’à 250 salariés, à l’exclusion des microentreprises).

Access Reverse, l’offre d’affacturage inversé, consiste pour une entreprise donneuse d’ordre à régler ses factures fournisseurs de manière anticipée grâce à l’intervention d’un factor, en l’occurrence Factofrance.

La France comptant, selon l’Insee et en 2017, 5400 ETI et 148000 PME/PMI, il s’agit là d’un marché non négligeable en volume. Et qui, selon les calculs de l’Insee, contribue à hauteur de 50% du chiffre d’affaire total des entreprises française et donc représente une masse financière très importante.

Si pour les PME/PMI et ETI l’affacturage présente des avantages comme le paiement anticipé sous 24h, de leurs factures, la suppression des tâches chronophages de relance et bien sûr la sécurisation de leur Besoin en Fond de Roulement.

Factofrance, et c’est bien compréhensible, se montre certainement très attentif à la qualité des entreprises avant de les accepter comme clientes, le même type d’exigences s’appliquant également à leurs fournisseurs. Cependant l’offre Access Reverse semble réservée pour l’instant aux entreprises réalisant un CA supérieur à 20 millions d’euros. Le nombre d’entreprise réellement concernées par cette offre n’est donc pas aussi élevé qu’on pourrait le croire de prime abord.