Mozilla offre un relooking à son navigateur Web. Une mise à jour visuelle bienvenue qui ne suffira probablement pas à enrayer la chute du navigateur…

Depuis 2010, alors que le jeune Google Chrome approchait les 10% de parts de marché rapidement acquises, Firefox voit sa position sur le marché des navigateurs ne cesser de se fragiliser. Selon StatCounter, son adoption n’est plus que de 3,6%. W3Counter lui attribue 4,1% de parts de marché.

Dès lors, il est loin d’être certain que le relooking offert par Mozilla pour la version 89 suffise à inverser une courbe orientée depuis 10 ans vers la descente aux enfers.

Nouvelles icônes, nouveaux menus simplifiés, nouveaux effets de couleurs, nouvelle typographie, nouveau look d’onglets plus moderne, nouvelles notifications… Le redesign de l’interface est subtil et élégant tout en étant également plus convivial. Mozilla s’est appuyé sur sa télémétrie pour repenser les menus et l’interactivité générale après avoir découvert que 43% des clics se faisaient sur la barre des onglets, 33% sur la barre de navigation et 5% seulement sur la barre des favoris.

« Dans la version majeure d’aujourd’hui, Firefox a un nouveau design qui vous permet d’aller en ligne, rapidement et sans distraction. Nous élargissons aussi les protections intégrées de la vie privée dans Firefox pour que vous vous sentiez en sécurité et libre d’être vous-même en ligne grâce à moins d’yeux indiscrets qui vous surveillent sur le web » explique MJ Kelly, responsable éditorial chez Mozilla.

Côté confidentialité justement, le réglage « Total Cookie Protection » est désormais en mode Strict par défaut lors des navigations privées. Cette fonctionnalité maintient les cookies dans une bulle propre à chaque site Web visité interdisant ainsi les partages de cookies entre les sites Web et limitant donc les capacités de suivi. Malgré la présence forte de Google dans son Business Model, Firefox reste souvent considéré comme l’un des navigateurs les plus respectueux de la vie privée. Mais il est aujourd’hui fortement concurrencé en la matière par Brave (un navigateur basé sur Chromium qui a fait de la confidentialité sur le Web son cheval de bataille). Rappelons par ailleurs que Mozilla a refusé de suivre Google et son API de suivi FLoC (Federated Learning of Cohorts) qui sera donc bloquée par Firefox.