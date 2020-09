Fiverr est un service de mise en relation des entreprises avec des indépendants qualifiés, des freelances, offrant des services numériques dans plus de 400 catégories telles que la conception grpahique, le marketing digital, le développement, la vidéo ou l’animation.

Le service annonce le lancement de Fiverr Business, une nouvelle plateforme collaborative conçue pour que les équipes et départements des grandes entreprises puissent travailler de concert sur des projets, en intégrant les prestataires externes freelances.

Parmi les avantages spécifiques, l’accès à une offre freelance intégrant un niveau d’assurance qualité que peuvent utiliser les managers selon les besoins de l’entreprise.

Autre atout, l’accès exclusif à l’assistant de direction personnel Fiverr, de classe mondiale et disponible 24h/24 7j/7, pour la création de comptes, le matching des talents freelances avec les entreprises et autres services.

L’outil intègre des outils de gestion de projet, y compris de suivi et contrôle des budgets et des groupes de travail, pour créer de nouveaux projets, gérer les commandes à venir et coordonner l’équipe autour d’objectifs et de travaux communs.

Yael Brandt, utilisateur chez Unilever Israël, précise que « la plateforme vous permet de localiser et d’évaluer intuitivement les talents, tout en gérant les projets et les budgets de votre équipe. Ce que j’aime le plus, c’est que j’ai une visibilité et un contrôle à chaque étape ».

Découvrez Fiverr Business en vidéo et en à peine une minute…