Foliateam, opérateur alternatif télécom et cloud pour la collaboration et la relation client, poursuit ses acquisitions et procède à son 17ème rachat en acquérant A2Com, entreprise bien implantée dans le Grand Ouest et qui dispose des certifications 27001 et Hébergement des Données de Santé (HDS).

Les deux structures vont mutualiser leurs forces, leur culture de l’innovation et leur maitrise d’infrastructures « souveraines » basées en France. Les entreprises clientes bénéficieront d’un accompagnement, à leur rythme, pour mener leur transition vers le cloud. La demande s’est accélérée avec la crise sanitaire, dans un contexte de difficultés de recrutement d’équipes techniques et l’intensification des attaques informatiques. Les organisations publiques et privées cherchent à externaliser et infogérer leurs infrastructures qui doivent être disponibles, sécurisées et supervisées de manière préventive en permanence.

C’est pour répondre à ces évolutions rapides du marché et à la complexité́ de gestion des environnements IT et télécoms, que Foliateam a développé́ un « guichet unique » de services Premium qui sera renforcé par l’apport d’A2Com.