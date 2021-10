Les mouvements de consolidation sur le marché de la cybersécurité se poursuivent à bon train. L’un des sujets forts c’est la sécurité dans le cloud par le biais de solutions SASE qui mêle SD-Wan, pare-feu Next Gen, Gateway Web sécurisée et un accès Zero Trust aux applications et aux données.

Bitglass est notamment réputé pour sa plate-forme SSE (Security Service Edge) « cloud native » qui sécurise l’accès et l’utilisation des informations. L’entreprise s’est rapidement placée sur le marché des fournisseurs de solutions SASE en combinant SWG, CASB, et ZTNA.

Forcepoint, qui a déjà acquis Cyberinc et Deep Secure cette année, poursuit sa politique de croissance externe. L’entreprise, qui s’est toujours positionnée comme un spécialiste de la protection de la donnée, est notamment connue pour sa solution DLP historique (classée leader dans le Magic Quadrant du Gartner). Et bien qu’elle ait déjà à son portefeuille un pare-feu Next Gen (issu du rachat de RedOwl), une offre CASB (issue du rachat de Skyfence), une passerelle SWG et une technologie de déport du rendu Web (issue d’Ericom), elle annonce cette semaine l’acquisition de BitGlass avec comme volonté d’enrichir son offre SASE et de devenir le leader des offres SASE centrées sur la donnée (plutôt que les accès).

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Mais cette acquisition fait de Forcepoint un acteur incontournable du marché de la sécurité. Elle devrait lui permettre de migrer du carré « Visionnaire » vers le carré « Leader » dans le Magic Quadrant 2022 du Gartner sur le SASE.

« Aujourd’hui Forcepoint est la seule société Secure Access Service Edge (SASE) à intégrer des capacités avancées telles que le DLP de classe entreprise, un véritable Zero Trust Content, du désarmement et de la reconstruction (CDR), l’isolement avancé du navigateur (RBI) et du SD-WAN» affrime Manny Rivelo, CEO de Forcepoint. « Nous sommes heureux d’accueillir Bitglass dans la famille Forcepoint. Avec l’intégration de Bitglass, Forcepoint deviendra la seule société à livrer toutes les composantes stratégiques du SSE et du SASE. Avec une volonté : Rendre la sécurité plus facile à déployer et à utiliser. »