La multiplication des sites ainsi que l’essor du télétravail font ressortir la difficulté, pour les RSSI et responsables « sécu », d’assurer une sécurisation efficace, homogène et fluide des accès distants. Tant pour les infrastructures que pour les applications ou les données.

Avec sa solution cloud native SASE (Secure Access Services Edge), Forcepoint apporte aux SI un service centralisé doté d’une passerelle web sécurisée, d’un broker de sécurité et d’un système de prévention des pertes ou fuites de données. 100% cloud, l’offre Cloud Security Gateway est proposée sous une seule référence produit, facilitant ainsi l’achat, l’administration et le support.

La solution intègre une passerelle Secure Web Gateway (SWG) couplée à un FireWall as a Service (FWaaS) de dernière génération ainsi qu’un module de prévention et de détection des intrusions (IDPS), un Anti-Virus avec détection avancée des malware (AV-AMD). Le tout étant disponible sous forme de services.

Par ailleurs, les navigateurs internet utilisés par les collaborateurs sont isolés via la technologie Remote Browser Isolation (RBI) d’Ericom, qui met un œuvre une politique de Zero Trust Network Access (ZTNA) via son Cloud Access Security Broker (CASB).

Nico Popp, CPO de Forcepoint, note : « Avec Cloud Security Gateway et Private Access, nous lançons aujourd’hui les premières véritables solutions SASE cloud natives que les entreprises peuvent adopter facilement par une simple extension au cloud de leur politique existante sur site afin de protéger leurs télétravailleurs. »