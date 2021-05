Fortinet, fournisseur de matériels et solutions de sécurité pour les réseaux, annonce une nouvelle génération de firewall qui protège les écosystèmes 5G, intègre le SASE et offre un accès zero trust.

Partie intégrante de la Security Fabric du constructeur, ces matériels proposent une sécurité intégrale et des opérations optimisées pour les entreprises industrielles par le déploiement d’une sécurité évolutive, du RAN aux edges MEC (Multiaccess Edge Compute).

Les opérateurs mobiles peuvent exploiter la Security Fabric pour définir des services business différenciés et à forte valeur ajoutée à l’intention de leurs clients disposant de réseaux 5G privés et/ou publics. De plus, ils peuvent proposer une passerelle de sécurité RAN et un roaming sécurisé mais aussi maîtriser l’exposition du cœur 5G aux risques et bénéficier de visibilité et d’automatisation en matière de sécurité.

Enfin, la solution simplifie simplifie les workflows grâce à l’intégration de la Security Fabric avec plus de 400 partenaires de l’écosystème Open Fabric positionnés sur nombreux domaines du cloud, OT, IoT, SD-WAN, réseau et autres.

Bart de Wijs, Chef de la sécurité chez ABB, rappelle que « la visibilité de bout en bout sur la sécurité, son automatisation et la mise en œuvre de règles sont essentielles à une adoption de la 5G dans nombre de secteurs d’activité ».