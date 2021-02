Fortinet, constructeur et éditeur de solutions de sécurité, annonce le FortiOS 7.0, système d’exploitation pour appliances dédiées à la protection de l’ensemble des réseaux, endpoints et cloud.

Parmi les nouveautés de cette version, le déploiement pour7 les utilisateurs de FortiGate d’une fonction Zero Trust Network Access prête à l’emploi qui facilite l’expérience utilisateur en proposant un accès distant amélioré en remplacement d’un VPN traditionnel. Cette approche permet également de réduire la surface d’attaque en vérifiant l’utilisateur et son dispositif pour chaque session applicative, tout en dissimulant les applications critiques des yeux curieux de l’Internet.

Par ailleurs, avec FortiOS 7.0, Fortinet espère aussi offrir aux entreprises la flexibilité nécessaire pour permettre à leurs équipes de travailler du lieu de leur choix, tout en étant protégé par une sécurité professionnelle fournie sur site via un nouveau service SASE proposé comme il se doit en mode SaaS. Les utilisateurs distants et hors du réseau bénéficient du même niveau de sécurité, où qu’ils se trouvent. En outre la solution SD-WAN, au coeur du service SASE, bénéficie de fonctionnalités d’auto-restauration, avec des processus de remédiation WAN qui rendent l’expérience applicative plus résiliente.

Les offres de sécurité cloud de Fortinet bénéficient d’une gestion centralisée des clouds hybrides, avec une visibilité sur l’utilisation des ressources et l’expérience applicative des utilisateurs, ainsi qu’une répartition des charges en temps réel, pour améliorer proactivement les performances globales et la sécurité de chaque environnement cloud. Avec FortiOS 7.0, elles bénéficient aussi d’une intégration renforcée avec les autres solutions de l’éditeur (FortiManager, FortiAnalyzer…) pour des une productivité accrue des NOC et SOC.

FortiOS 7.0 sera disponible à la fin du 1er trimestres 2021.