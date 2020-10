France Digitale et Initiative France s’engagent pour accélérer la transformation numérique de l’économie française et des entreprises de l’Hexagone.

Ce partenariat leur permettra de mener des actions conjointes pour favoriser l’émergence des startups en pointe sur le numérique. Ce partenariat s’appuie sur l’expertise, l’expérience et le réseau uniques des deux organisations et contribuera à la relance de l’économie, par l’entrepreneuriat, sur tous les territoires.

Plus concrètement, Initiative France identifiera les porteurs de projets du numérique qui pourront bénéficier du programme « French Tech Tremplin » soutenu par France Digitale et la French Tech Grand Paris. Les entrepreneurs participant à ce programme seront également intégrés au parcours de financement et d’accompagnement de l’association ‘Initiative’ du territoire sur lequel ils créent leur entreprise.

De son coté, France Digitale mobilisera son réseau d’experts du numérique et de l’entrepreneuriat technologique pour aider les associations du réseau Initiative France à mieux appréhender ces enjeux et monter en compétences dans l’accompagnement des entrepreneurs. Les experts de France Digitale seront également invités à s’engager en tant que bénévoles au sein des associations Initiative France, soit pour participer aux comités qui octroient les prêts d’honneur ou pour intervenir aux côtés des entrepreneurs comme marraines ou parrains.

Frédéric Mazzella, président de France Digitale, précise que « pour créer les champions européens du numérique, il est indispensable de favoriser la mise en réseau et le partage d’expertise. Ce partenariat concrétise notre engagement sur le réarmement technologique du pays, en accompagnant France Initiative dans leur tournant digital ».