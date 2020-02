Fujitsu annonce l’arrivée de ses nouvelles évolutions de serveurs Primergy et PrimeQuest à base de nouveaux processeurs « Intel Xeon Scalable » de deuxième génération et de mémoire persistante Intel Optane. Une combinaison qui permet aux entreprises de suralimenter les montées en charge critiques et d’accélérer significativement les applications centrées sur les données.

Ainsi, cette nouvelle génération se distingue de la précédente par des performances supérieures par core, la présence d’un cache amélioré (44% supérieur) et des calculs IA accélérés par l’Intel Deep Learning Boost (exploitant les instructions VNNI – Vector Neural Network Instructions – de ces processeurs et la technologie Intel Inference Boost AVX-512 ) qui booste significativement l’exécution des modèles Deep Learning.

Cette remise à niveau vers les dernières générations de processeurs Intel, combinant Xeon Scalable Gen 2 et Intel Optane, s’étend également à l’offre de Fujitsu « Intel Select Solutions for Microsoft SQL Server Business Operations » qui s’appuie sur des configuration Primergy RX2540 M5 spécialement préconfigurées, optimisées et testées pour le SGBDR de Microsoft.