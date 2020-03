Pionnière des systèmes de surveillance IP et spécialiste des équipements de lecture et reconnaissance des plaques d’immatriculation destinés aux forces de l’ordre, l’éditeur québécois Genetec améliore ses produits et s’ouvre de nouveaux marchés.

Ainsi son dispositif fixe ou mobile « AutoVu SharpZ3 » est non seulement capable de déchiffrer les numéros même par temps pluvieux, fort trafic ou vitesses élevées mais il offre des capacités d’identification du type de véhicule (voiture, camionnette, moto …) ou de la couleur. La nouvelle version sait lire tous les types de plaques, y compris celles qui sont réfléchissantes ou dont le lettrage est en relief. Le tout enrichit avec des fonctions de géolocalisation suffisamment fines pour informer précisément sur la localisation d’une voiture sur une aire de stationnement.

Si ces fonctionnalités sont déjà appréciées par les polices, mais également les gestionnaires de parking, les nouveautés développées devraient aussi intéresser les services municipaux ou les administrations en charges du transport routier. Par mise à jour logicielle, le SharpZ3 peut également fournir des données sur la circulation automobile, sa densité selon les jours et heures ou la répartition du trafic selon le type de véhicules. Tout ce qu’il faut aux aménageurs urbains pour modifier ou créer des zones piétonnes tout en préservant des voies de circulation aux véhicules à moteur.

Le SharpZ3, dans ses prochaines versions, sera également à même d’identifier les trottinettes et vélos abandonnés mais aussi les chantiers non autorisés ou les dépôts sauvages. De quoi avoir des villes plus propres et plus sûres, à condition de disposer des ressources pour exploiter ces informations.