GeoConcept, spécialiste en géoptimisation, annonce aujourd’hui le lancement d’Opti-Time 2020, la nouvelle version de sa suite logicielle de géoptimisation de la planification. Cette solution « full web » permet la gestion des calendriers de rendez-vous et des interventions pour les ressources mobiles.

Opti-Time 2020 ajoute différentes nouveautés qui satisferont à la fois les sites marchands ou les opérateurs logistiques mais également leurs clients.

Ainsi la prise de rendez-vous individualisée permet à l’acheteur en ligne, et directement depuis le site de e-commerce, de choisir les lieux et heures de sa livraison. Les choix qui lui sont proposés tiennent évidemment compte des autres dépôts déjà enregistrés.

Pour les opérateurs, Geoconcept a développé des algorithmes d’optimisation simultanée de flotte hétérogène afin de leur faciliter l’usage du véhicule (camion, fourgon, vélo …) le plus adapté, y compris avec changement pour « le dernier kilomètre ». Jusqu’à 4 profils de circulation peuvent être créés dans lesquels sont définis les tranches horaires et leurs conditions de circulation et donc les vitesses moyennes. Avec fourniture de statistiques personnalisées et préparation d’itinéraires adaptés.

Sont également incluses dans la version 2020 des fonctions de traçabilité et gestion des colis, un mode déconnecté amélioré permettant un meilleur suivi des missions et un mode de travail collaboratif s’appuyant sur la géolocalisation des collègues et du geofencing.

La solution est disponible en mode SaaS, sur site, via mobile et propose une API.

Pour en savoir plus : GeoConcept Opti-Time