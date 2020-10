GeoConcept enrichit son application « Opti-Time for Salesforce » de gestion de planning des forces de ventes en prenant désormais en compte la saisonnalité, et embarque un nouveau moteur d’optimisation.

Les utilisateurs peuvent enfin attribuer des fréquences de visites propres à chacune des périodes définies. La recherche et la proposition de créneaux de rendez-vous, disponibles directement dans la fiche d’un contact, s’effectue en temps réel. Y compris dans l’application mobile. Pour faciliter la sélection du rendez-vous optimal, l’interface a été enrichie d’un calendrier hebdomadaire et journalier. Enfin, une invitation au format « .ical » est envoyée automatiquement à l’adresse e-mail renseignée pour le contact.

La fonctionnalité de recherche à proximité permet d’identifier facilement les contacts et comptes situés dans un périmètre choisi. Il est désormais possible de définir un critère de priorité afin de ne sélectionner que les contacts les plus stratégiques dans un périmètre donné.

Le nouveau moteur d’optimisation, grâce à des performances de calcul accrues, apporte l’optimisation des trajets, la gestion des grands volumes de données ou encore la définition d’une stratégie d’optimisation personnalisée par pondération de certains paramètres.

Enfin, cette nouvelle version dispose d’une fonction de guidage pas à pas pour accompagner les utilisateurs.

Une version d’essai d’Opti-Time est proposée sur le store de Salesforce.