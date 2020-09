C’est la rentrée pour notre rendez-vous hebdomadaire notre émission « l’invité IT de la semaine » qui reçoit comme son nom l’indique chaque semaine un acteur du secteur IT Pour cette rentrée nous recevons Georges Anidjar, Directeur Général Europe de l’Ouest de Pegasystems.

Comme chacun de nos invités Georges Anidjar revient sur l’actualité qui l’a marqué ces dernières semaines en l’occurrence le plan de relance de l’activité du gouvernement qui vise à « fluidifier » l’activité des entreprises et par conséquent donner des moyens supplémentaires aux entreprises pour numériser leur activité.

Puis il évoque avec Guy Hervier différents sujets avec tout d’abord comment après les mois difficiles que nous avons vécus, Pegasystems abordent cette rentrée, encore placée dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19 ?

Ils reviennent ensuite sur l’évolution de la société qui a été créé dans le milieu des années 80 (un éditeur de logiciel assez ancien donc), est spécialisé dans les logiciels pour les CRM, les BPM et plus récemment dans la RPA (Robotics Process Automation). Pegasystems c’est environ 5 000 salariés et 1Mds$ de chiffre d’affaire et Alan Trefler, le fondateur de l’entreprise est toujours CEO.

À l’occasion de la conférence PegaWorld iNspire, en juin, Pegasystems a lancé sa nouvelle solution en mode SaaS « Pega Process Fabric » qui s’inscrit dans une volonté d’accélérer la transformation numérique des entreprises en brisant les silos organisationnels. Pegasystems décrit Pega Process Fabric comme « la plateforme des plateformes ». Georges Anidjar revient plus en détail sur cette annonce pour en expliquer les bénéfices et comment cela s’intègre dans des projets de grande ampleur.

En juillet Pegasystems a à lancé X-ray Vision sa solution en matière de RPA alors Gartner place l’entreprise comme un visionnaire dans ce domaine. Georges Anidjar explique la vision particulière de l’entreprise qui se différencie notablement de celle des acteurs spécialisés dans ce domaine.

Dans la foulée, Guy Hervier évoque avec Georges Anidjar, le cas de quelques clients français et internationaux de Pegasystems.

Enfin, une étude récente montrait que de nombreuses organisations (74 % pour être précis) avait surestimé leur capacité numérique pour s’adapter au contexte pandémique et par conséquent adaptait leur stratégie numérique en conséquence. Georges Anidjar a-t-il constaté la même chose en France ?