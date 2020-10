Getac est l’un des grands fabricants mondiaux d’appareils durcis capables de résister aux pires conditions de travail : températures extrêmes et environnements rudes (chantiers, garages, etc.).

Destinée aux professionnels des services sur le terrain, aux policiers et au personnel médical, et aux environnements industriels, la nouvelle version du V110 combine comme il se doit robustesse, polyvalence et performance.

Getac le présente comme l’appareil offrant « la meilleure polyvalence et les meilleures performances de sa catégorie ».

Il est vrai que ce V110 de 4ème génération se révèle très polyvalent par sa conception « 2-en-1 » transformable s’appuyant sur un écran tactile rotatif. Cette conception particulière permet à l’appareil de passer rapidement et facilement du mode ordinateur portable au mode tablette d’autant que ses batteries sont remplaçables à chaud ce qui permet de significativement prolonger la durée d’utilisation loin de toute alimentation secteur.

Répondant aux normes IP65 (il ne craint pas la pluie et les projections d’eau) et MIL-STD-810H, il offre une résistance aux chutes en utilisation jusqu’à une hauteur de 1,5m.

L’appareil embarque des processeurs Intel Core i de 10ème génération, offre une connectivité Wi-Fi 6 dernier cri et embarque un modem 4G LTE+ optionnel ainsi qu’un GPS dédié. On y retrouve également du Bluetooth (5.1), trois connecteurs USB 3 (dont deux au format USB 3.1 Gen 2), une Webcam frontale qui peut servir à l’authentification Windows Hello et un appareil photo arrière de 8 MP.

L’appareil peut aussi acquérir un lecteur de code-barres ou un lecteur RFID.

L’appareil est bien évidemment compatible avec le programme Getac Select et ses quatre outils de gestion et d’administration avancée :

* Getac Driving Safety Utility : pour protéger les membres des équipes de terrain contre les distractions visuelles dangereuses au volant, en masquant l’écran de leur appareil et en verrouillant le clavier dès que leur véhicule se met en mouvement.

* Getac Device Monitoring System (GDMS) : une solution SaaS d’administration à distance pour suivre grâce à un tableau de bord central les appareils qui fonctionnent de manière optimale et ceux qui ne fonctionnent pas, afin de repérer rapidement les problèmes potentiels et d’éviter des temps d’arrêt coûteux.

* Getac Virtual GPS Utility (VGPS) : pour géolocaliser une flotte d’appareils et guider des personnels sur le terrain.

* Getac KeyWedge Barcode Reader Utility : pour scanner et gérer les code-barres.

Pour en savoir plus sur le nouveau Getac V110, voici une petite vidéo de présentation :