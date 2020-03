« npm » est à la fois le gestionnaire de package de NodeJS (pour gérer les dépendances d’une application NodeJS) mais aussi l’une des plus vastes bibliothèques de projets JavaScript en open source.

Le rachat de Npm Inc par GitHub est donc un évènement majeur et inattendu qui crée quelques remous dans l’univers NodeJS et plus généralement dans la communauté open source, GitHub étant une filiale de Microsoft (depuis son rachat en juin 2018) même si celle-ci est restée relativement indépendante.

« npm est une composante essentielle de l’univers JavaScript » écrit Nat Friedman, PDG de GitHub, dans un nouveau billet sur le blog de l’entreprise. « Le travail de l’équipe npm au cours des 10 dernières années et les contributions de centaines de milliers de développeurs open source ont permis à npm d’héberger plus de 1,3 million de packages avec 75 milliards de téléchargements par mois. »

Un moyen pour GitHub de rester toujours plus actif et pertinent auprès de la très vaste communauté des développeurs Web, JavaScript et NodeJS.

Npm demeurera bien entendu gratuit. Mais rappelons que « npm » connaît aussi depuis très longtemps des déclinaisons payantes : Pro, Teams et Enterprise. Le support de ces versions payantes va également se poursuivre.