Glowbl, éditeur lyonnais spécialisé dans le travail à distance et les openspaces virtuels, propose une solution, en mode Fremium, qui se positionne le créneau largement occupé par Zoom, Slack ou Teams mais en ajoutant sa propre « french touch » : remettre l’humain au centre et garantir la sécurité et la conformité RGPD.

Réunions en ligne, classes virtuelles, jumeaux numériques… Nativement stimulant grâce son ergonomie, Glowbl permet de recréer la spontanéité et la fluidité des échanges. Ses outils développés pour penser et collaborer (sondage, annotation de PDF, création de note collaborative, travail sur traitements de texte, tableurs, slide) favorisent les interactions pour que l’expérience virtuelle devienne aussi naturelle que dans la vie réelle.

Par ailleurs, les échanges et les données stockées sont chiffrés afin de protéger les données des utilisateurs. La solution Glowbl est développée en France et est conforme au RGPD. Les données sont hébergées dans des datacenters basés en France.

Sophie Lazard, CEO, estime que « jusqu’ici les développeurs de solutions ont pensé outil et seulement outil, la dimension humaine au cœur de l’entreprise a été entièrement oubliée ».

Découvre Glownl en vidéo et en moins d’une minute…