Google a annoncé cette semaine l’acquisition de la startup AppSheet connue pour sa plateforme de développement « No Code » d’applications mobiles. On ignore les conditions financières de cette acquisition mais l’entreprise était valorisée 60 millions de dollars si l’on en croit PitchBook.

Les problématiques de développement sur mobiles focalisent bien des énergies chez Google. Depuis un peu plus d’un an, Google pousse Flutter, son kit de développement cross-plateforme. Mais celui-ci nécessite un minimum de connaissance en programmation.

Avec AppSheet, Google donne aux entreprises une chance de développer des applications mobiles facilement et sans programmation. Cette acquisition s’inscrit dans cette mouvance qui consiste à favoriser l’éclosion de « Citizen Developers », issus des métiers ou proches d’eux, qui ne sont pas des développeurs de formation mais ont une appétence pour la création d’outils et d’apps simplifiant le quotidien.

Sous AppSheet, la création des Apps mobiles se fait essentiellement visuellement par « drag & drop » et par la création de workflows connectant entre eux des services via leurs API et une gestion d’événements, un peu à la manière d’un Zapier ou d’un IFTTT. Aucune programmation n’est requise, juste une bonne compréhension des données et une bonne dose de logique.

Pour Google, jeter son dévolu sur AppSheet était assez évident puisque la solution est déjà très intégrée non seulement à tous les services G-Suite mais également à Google Assistant. AppSheet supporte également Office 365, Salesforce, Drobbox, Box, certains services de données d’AWS, etc. Et l’acquisition de Google ne devrait rien changer à cette volonté d’ouverture.