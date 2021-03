Google Maps est l’une des apps mobiles les plus populaires. Google prépare de nouvelles fonctionnalités pour la rendre encore plus indispensable en mixant IA et réalité augmentée.

Google Maps est sans aucun doute l’une des applications de géolocalisation les plus utilisées dans le monde aussi bien dans des contextes personnels que professionnels. Née il y a 16 ans, l’application est souvent utilisée sur smartphones pour se repérer et se faire guider vers une destination mais est également largement utilisée grâce à ses API au sein de pages Web et d’applications métiers.

Google annonce cette semaine que son application de géolocalisation et navigation routière va être prochainement enrichie de plus d’une centaine de fonctionnalités boostées à l’Intelligence Artificielle.

La première nouveauté concerne le mode Live View qui permet d’afficher en réalité augmentée des informations de direction par-dessus la vue du monde réel (ce qui permet notamment de tout de suite comprendre qu’on ne se dirige pas dans la bonne direction).

Désormais ce mode Live View sera étendu à la navigation à l’intérieur des bâtiments et notamment à l’intérieur des aéroports, des gares et des grandes surfaces. Objectif, vous aider à rapidement repérer une porte d’embarquement, les ascenseurs, les distributeurs de billets, les toilettes, etc.

Autre nouveauté, Maps vous livrera bientôt des informations sur la météo mais aussi sur la qualité de l’air des villes et endroits que vous visitez.

Google compte aussi rapidement proposer dans Maps des données « écologiques ». Typiquement, dans les choix entre différents itinéraires, plutôt que de choisir l’itinéraire le plus court ou le plus rapide vous pourrez choisir l’itinéraire le plus économique en carburant. De même Maps précisera désormais les zones limitées aux véhicules les moins polluants. L’application permettra du coup de trouver des itinéraires évitant ces zones si votre véhicule est ancien.

Dans un même ordre d’idée, parmi les différents modes de transport proposés, Maps vous permettra de découvrir les parcours les plus écologiques.

Enfin, les entreprises vont désormais pouvoir ajouter dans MAPS des informations de livraison de commandes et de collectes.

Ces fonctions débarqueront d’abord pour les USA mais s’étendront rapidement à d’autres pays.