La Modern Computing Alliance ambitionne d’aider les entreprises à résoudre les plus difficiles challenges IT du moment du silicium jusqu’au cloud… Une informatique moderne exclusivement basée sur Chrome OS et les Chromebooks.

Box, Citrix, Dell, Google, Imprivata, Intel, Okta, RingCentral, Slack, VMWare et Zoom… Tels sont les membres de la « Modern Computing Alliance », un nouveau ralliement de grands de l’IT « unis par une mission commune : Stimuler l’innovation du silicium au cloud en alimentant une plateforme informatique moderne, différenciée et offrant un choix privilégié de solutions d’entreprise intégrées ».

Bref une union qui est très très loin d’être aussi universelle qu’elle ne le prétend… Car c’est bien Google qui est à la manœuvre derrière avec une volonté de fonder une alliance autour de « Chrome Entreprise » et des Chromebooks. Une union qui affirme donc que l’informatique moderne s’entend sous Chrome OS. Et une union qui considère que la nouvelle réalité du travail induit que les utilisateurs passeront le plus clair de leur temps sur Chrome, Zoom et Slack avec des Chromebooks animés par des processeurs Intel.

En fait, cette alliance annoncée cette semaine a fait ses premiers pas officieux début 2020 avant les premiers confinements américains et européens. Elle s’est enrichie depuis pour s’officialiser en cette fin d’année 2020 alors que les PC classiques et Windows 10 ont été portés par la période pandémique. Google reprend l’offensive d’autant que la marque devra affronter au printemps prochain l’arrivée de Windows 10X et des premiers PC spécialement pensés et positionnés pour concurrencer les Chromebooks (avec une interface simplifiée et un support étendu des apps WPA et UWP).

La Modern Computing Alliance vise à produire des guides de bonnes pratiques en matière de sécurité (et identité), productivité, collaboration, performance, compatibilité et en matière de santé en s’appuyant sur les produits des membres de l’alliance. C’est donc avant tout une alliance commerciale et marketing pour promouvoir davantage l’usage des Chromebooks dans les entreprises.