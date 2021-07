Décidément, les géants de la Tech ne souffrent pas de la crise pandémique. Après les excellents résultats de Microsoft, Apple et Google annoncent eux aussi des résultats… pharaoniques…

Un Apple toujours stratosphérique…

La marque à la pomme échappe à toutes les lois de la gravité et affiche trimestre record après trimestre record. Pour son troisième trimestre fiscal et second trimestre calendaire, Apple affiche un chiffre d’affaires trimestriel cosmologique : 81,4 milliards de dollars (en hausse de 36% par rapport au même trimestre 2020) ! Plus spectaculaires encore, les bénéfices nets sont presque doublés (96% de hausse) pour atteindre les 21,7 milliards de dollars !

Une réussite principalement portée par l’iPhone. Les ventes des iPhones 12 sont un indéniable succès avec une hausse de 50% par rapport à l’an dernier et un CA trimestriel qui frise les 40 milliards de dollars (36,9 milliards).

Et bien sûr, le succès de l’iPhone 12 s’accompagne d’une adoption croissante des services Apple. La division « Apple Services » (iCloud, iTunes, TV+, etc.) affiche un CA de 17,5 milliards de dollars en hausse de 33%.

Les ventes des Mac sont boostées par le bon accueil des machines à processeurs M1 avec un CA de 8,2 milliards de dollars (en hausse de 16%). La division « ordinateurs » passe ainsi devant l’iPad qui affiche un CA de 7,4 milliards de dollars également en hausse de 12%.

Enfin on notera la belle croissance de la division ‘Wearables, Home and Accessories » portée par Apple Watch, HomePod et AirTags : elle progresse de 36% pour atteindre un CA de 8,8 milliards de dollars supérieur à celui de l’iPad !

« Notre performance opérationnelle record du trimestre de juin inclut de nouveaux revenus dans chacun de nos segments géographiques, une croissance à deux chiffres dans chacune de nos catégories de produits, et un nouveau record historique pour notre base installée d’appareils actifs » résume le directeur financier d’Apple Luca Maestri.

Google, tant qu’il y aura la pub…

Du côté d’Alphabet, la maison mère de Google, tout va bien également avec une croissance trimestrielle particulièrement forte : les bénéfices nets trimestriels enflent de 62% pour atteindre 18,5 milliards de dollars alors que le chiffre d’affaires trimestriel est lui en croissance de plus de 37% pour atteindre les 61,9 milliards de dollars.

Google contribue bien évidemment à l’essentiel du chiffre d’affaires du groupe puisque les « autres paris » d’Alphabet ne pèsent que 192 millions de dollars dans le CA !

Ainsi, la division « Google Services » affiche un CA trimestriel de 57 milliards de dollars (dont 36 milliards pour Google Search et 7 milliards pour YouTube) alors que Google Cloud continue sa forte progression (54% de croissance) pour atteindre un CA trimestriel de 4,63 milliards de dollars. Pas encore de quoi rendre cette division profitable puisqu’elle est encore largement en phase d’investissements : Google Cloud affiche une perte opérationnelle de 591 millions de dollars pour le second trimestre 2021 ce qui est significativement mieux que les 1,43 milliards de pertes du même trimestre 2020. « Les organisations de toutes les industries choisissent Google Cloud comme plateforme de transformation numérique, y compris les clients SAP comme PayPal, Johnson Control et Whirlpool, qui ont déployé des environnements SAP sur Google Cloud » rassure Sundar Pichai, le CEO de Google et d’Alphabet.

Mais ce que l’on retiendra surtout, c’est que Google reste d’abord et avant tout une entreprise publicitaire : la publicité contribue en effet à hauteur de 50 milliards de dollars au chiffre d’affaires trimestriel du groupe (soit 81% du CA).