Alors que les jeunes pousses comme Zoom décollent en bourse depuis que l’épidémie de coronavirus s’étend à l’international, les grands du secteur de la collaboration et de la visioconférence se mobilisent pour rendre leurs solutions accessibles au plus grand nombre et limiter les contacts physiques.

La plateforme collaborative de Microsoft, Teams, propose déjà dans sa version gratuite des fonctionnalités de communication audio et vidéo ainsi que de partage d’écrans, mais sans les possibilités de rendez-vous et d’enregistrement qui sont réservées aux versions payantes.

L’éditeur de Redmond annonce offrir désormais une offre d’essai Premium gratuite, valable 6 mois, donnant accès à toutes les fonctionnalités avancées de communication et de collaboration afin de permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent de privilégier le télétravail en ces temps d’épidémie de coronavirus. L’éditeur a d’ailleurs annoncé encourager tous ses employés américains à travailler de chez eux durant les semaines à venir.

Une fois l’activation de la version d’essai Premium effectuée, les entreprises pourront procéder à l’organisation d’échanges, comme dans Outlook avec invitations de participants au jour et à l’heure dite. Les conversations (vidéo, audio, partage d’écran) pourront être enregistrées et stockées dans le cloud sous la forme de Streams et donc reprises et partagées ultérieurement dans l’entreprise. Autant de fonctionnalité jusqu’ici exclusivement payantes.

Pour bénéficier de cette offre spéciale les sociétés intéressées doivent prendre contact avec leur gestionnaire de compte chez Microsoft. Un code promotionnel leur sera adressé par email afin de débloquer les fonctions supplémentaires.

Mais Microsoft va également étendre les fonctionnalités de la version gratuite Teams. Dès le 10 mars, les utilisateurs de cette version pourront eux-aussi planifier des calls vidéos et des réunions.

Dans la foulée on apprenait que Google allait elle aussi rendre gratuite les fonctionnalité de meeting et de communication vidéo de sa solution G Suite Advanced, là encore en réponse à la crise épidémique de coronavirus.

L’entreprise, qui a annulé ses deux grandes conférences Google Cloud Next 2020 et Google I/O 2020 pour les remplacer par des événements en ligne, a en effet annoncé que les fonctionnalités avancées de vidéo-conférence de Hangouts Meet seraient accessibles gratuitement à tous les utilisateurs de G Suite et G Suite for Education jusqu’au 1er juillet 2020.

Il sera donc possible d’organiser sans payer des meetings jusqu’à 250 participants, du live-streaming et même d’enregistrer les visio-conférences sur G Drive.

Des fonctionnalités jusqu’ici réservées à l’édition « Entreprise » de G Suite.