Après IBM, c’est au tour de Microsoft et de Google d’annoncer leurs résultats pour le premier trimestre 2020 affecté par le début de la pandémie en Mars. Et les résultats sont largement supérieurs aux attentes des observateurs…

Après les résultats d’IBM relativement conformes aux attentes du marché et globalement stables, les autres grands de la tech annoncent peu à peu leur résultat du premier trimestre pandémique.

Microsoft ne ressent pas la crise… bien au contraire…

Dès fin février, Microsoft avait averti que sa division « Informatique Personnelle » qui comprend Windows et la gamme Surface n’atteindrait pas ses objectifs prévus pour le trimestre sa Supply Chain ayant été fortement impactée par les quarantaines pratiquées en Chine.

Pourtant, le premier trimestre 2020 s’est révélé bien plus prolifique pour le géant américain qu’il ne le craignait. Les résultats trimestriels annoncés hier sont excellents et bien supérieurs aux attentes des observateurs. L’entreprise clôture son troisième trimestre fiscal avec un chiffre d’affaires de 35,02 milliards de dollars en hausse de 15% (par rapport au même trimestre 2019) avec un bénéfice net de 10,75 milliards de dollars en croissance de 22% (par rapport au même trimestre 2019).

Et les bons chiffres ne viennent pas nécessairement de là où on s’y attendait.

Typiquement, la fameuse division « Informatique Personnelle » affiche une croissance de 3% et 11 milliards de dollars de revenus ! Un bon résultat porté par les ventes des Surface en croissance et qui atteignent les 1,34 milliard de dollars. Les ventes de Windows Pro OEM sont elles aussi en croissance de 5%. Même la division Xbox, portée par le confinement, affiche une croissance de 2% avec désormais plus de 10 millions de personnes abonnées au service Xbox Game Pass (un peu une sorte de Netflix du jeu vidéo) !

Sans surprise la division ‘Productivité & Business’ affiche une croissance de 15% et 11,7 milliards de dollars de CA. Un bon résultat porté par Microsoft 365 et Office 365 : Office 365 compte désormais près de 258 millions d’abonnés en entreprise et près de 40 millions d’abonnés personnels et familiaux. La grande vedette de ce début d’année s’appelle bien évidemment Teams. La plateforme collaborative compte désormais 75 millions d’utilisateurs quotidiens (ils n’étaient que 20 millions fin 2019 !). Et enregistre des pointes à plus de 200 millions d’utilisateurs connectés dans la journée pour des sessions de visioconférences.

Finalement, c’est la division Azure qui étonne le moins. En étant un rien « mauvaise » langue, nous dirons qu’elle n’a connu une croissance « que » de 59% (contre 62% au trimestre précédent). Les résultats de l’ensemble de la division « Intelligent Cloud » restent bien évidemment excellents avec un CA de 12,3 milliards de dollars en croissance de 27% par rapport au même trimestre 2019.

Sans surprise, les sections en déclin sur ce trimestre sont toutes celles qui ont trait à la publicité en ligne notamment liée à Bing Search et à LinkedIn (même si le CA de la division LinkedIn en elle-même progresse de 21% par rapport au même trimestre 2019, elle aussi semble boostée par la crise pandémique).

Et si, pour son 4ème trimestre fiscal, Microsoft s’attend à un business « online / Bing » toujours morose, l’entreprise reste globalement très optimiste et s’attend à des tendances similaires à son 3ème trimestre.

Google aussi se porte comme un charme, mais Q2 s’annonce dur

Autre entreprise à afficher des résultats supérieurs aux attentes du marché, Alphabet (la maison mère de Google) a annoncé un chiffre d’affaires au premier trimestre 2020 de 41 milliards de dollars (en augmentation de 13% par rapport au même trimestre 2019) pour un bénéfice net de 6,8 milliards de dollars (en augmentation de 1,5% par rapport au même trimestre 2019) !

De bons résultats probablement plus surprenants que la bonne santé affichée par Microsoft.

Car Google représente 99,55% du CA d’Alphabet. Et le marché de la publicité en ligne, très malmené depuis le début de la pandémie, représente à lui seul 82% du CA de Google.

Ainsi, les revenus publicitaires affichent un CA de 33,8 milliards de dollars (contre 30,6 milliards de dollars au même trimestre 2019). Les portes-paroles de l’entreprise expliquent que « la performance a été forte au cours des deux premiers mois du trimestre, mais en mars, nous avons connu un ralentissement important des revenus publicitaires. Nous nous concentrons aujourd’hui sur une exécution plus efficace, tout en continuant d’investir dans nos opportunités à long terme ». Et l’entreprise s’attend à un second trimestre significativement plus difficile que le premier.

Du côté des satisfactions, les revenus cloud de Google s’élèvent à 2,78 milliards de dollars en croissance de 52% (par rapport au premier trimestre 2019).

G Suite compte désormais 6 millions d’utilisateurs payants. Selon l’entreprise, l’adoption de Google Meet aurait été multipliée par 30 ces derniers jours avec des pointes à 100 millions de participants quotidiens sur le service de visioconférence.

YouTube aussi affiche une intéressante croissance de 33% de son chiffre d’affaires en cette période de confinement, un CA qui s’élève à 4,04 milliards de dollars pour le trimestre.

En revanche les « autres paris » d’Alphabet, avec des startups comme Calico, CapitalG, DeepMind, GV, Google Fiber, Jigsaw, Loon, Makani, Sidewalk Labs, Verily, Waymo, Wing, ou encore X Company, n’ont pas été payants en ce début d’année 2020. Leurs revenus sont en déclin de 21%.