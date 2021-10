Hier soir, Google a lancé ses deux nouveaux smartphones : le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Leur particularité ? Leur processeur est signé… Google ! Un processeur « maison » très centré sur l’IA.

Ceux qui suivent l’actualité Cloud n’ignorent pas que depuis plusieurs années Google développe son propre accélérateur IA, le TPU (Tensor Processing Unit) actuellement en v3 et destiné notamment à booster les algorithmes d’apprentissage machine et l’exécution des inférences.

En annonçant hier soir ses nouveaux smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, la firme américaine a créé une petite surprise. Ces appareils ne sont plus animés par des processeurs Qualcomm comme à l’accoutumée, mais par un processeur maison dénommé « Tensor ». Un nom qui a de quoi semer la confusion. Mais Tensor n’est pas un TPU comme les Google TPU v3. C’est un véritable SoC (System on Chip) intégrant en un composant un CPU (doté de 2 cœurs performance, 2 cœurs Médium et 4 cœurs basse consommation), un GPU (doté de 20 cœurs), un TPU (qui dérive des travaux de Google pour son cloud et accélère les inférences) et un ISP (Image Signal Processing) qui exploite le potentiel du TPU pour retoucher en temps réel photos et vidéos. Le processeur incorpore également des fonctionnalités de sécurité avancée afin d’accompagner efficacement une puce Titan M2 (sorte de TPM évolué qui n’est pas sans rappeler le chip Pluton de Microsoft).

Ce Google Tensor permet au constructeur de proposer deux smartphones à prix accessibles (649 € pour le Pixel 6 et 899 € pour le Pixel 6 Pro présenté comme un flagship) et présentant des fonctionnalités photos et vidéos très avancées grâce à des traitements d’images plutôt novateurs et assez démonstratifs. Google a principalement insisté sur deux points : la capacité à retranscrire les peaux colorées avec plus de fidélité et la capacité de créer du mouvement dans une image fixe (fonction Motion Mode, pour que l’eau n’apparaisse pas figée ou qu’un train passant derrière un sujet n’apparaisse pas comme à l’arrêt).

Le Pixel 6 est un smartphone 5G à écran OLED 6,4 pouces (jusqu’à 90 Hz), pesant 207 g, doté de 128 Go de stockage interne et de 8 Go de RAM. Il possède une caméra arrière composée d’un capteur 50 Mpx grand angle et d’un capteur 12Mpx ultra grand angle. La caméra avant est de 8 Mpx.

Le Pixel 6 Pro est un smartphone 5G à écran OLED 6,7 pouces (jusqu’à 120 Hz), pesant 210 g, doté de 128 Go de stockage interne et de 12 Go de RAM. Il possède un triple appareil photo arrière : 50 Mpx, ultra grand angle 12 Mpx, téléobjectif x4 optique 48 Mpx. Caméra avant de 11,1 Mpx.

Tous deux sont certifiés IP68 et sont bien évidemment animés par la toute nouvelle version Android 12 de l’OS de Google.